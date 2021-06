Paris Square des Grès Paris Atelier manipulation de marionnette (ados/adultes) Square des Grès Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier manipulation de marionnette (ados/adultes) Square des Grès, 19 juin 2021-19 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 juin 2021

de 15h30 à 17h

gratuit

Un atelier marionnette pour adultes et adolescent·e·s ! Le marionnettiste Fabrice Tanguy vous apprendra à manipuler, seul·e ou à plusieurs, des marionnettes sur table en mousse. L’atelier, gratuit, durera 1h30. Animations -> Atelier / Cours Square des Grès 57, rue Vitruve Paris 75020

3 : Porte de Bagnolet (552m) 9 : Porte de Montreuil (748m)

Contact :Théâtre aux Mains Nues http://www.theatre-aux-mains-nues.fr/festivals/les-traverses-de-juin/14 https://www.facebook.com/events/1113850939109449 Animations -> Atelier / Cours Insolite;Ados;Plein air

Date complète :

2021-06-19T15:30:00+02:00_2021-06-19T17:00:00+02:00

Théâtre aux Mains Nues

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Square des Grès Adresse 57, rue Vitruve Ville Paris lieuville Square des Grès Paris