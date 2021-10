Grosbreuil Grosbreuil Grosbreuil, Vendée ATELIER “MANGEZ SAIN, VIVEZ BIEN” Grosbreuil Grosbreuil Catégories d’évènement: Grosbreuil

Vendée

ATELIER “MANGEZ SAIN, VIVEZ BIEN” Grosbreuil, 7 décembre 2021, Grosbreuil. ATELIER “MANGEZ SAIN, VIVEZ BIEN” 2021-12-07 – 2021-12-07 Pôle culturel A2 rue des Lauriers

Grosbreuil Vendée Grosbreuil dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Grosbreuil, Vendée Autres Lieu Grosbreuil Adresse Pôle culturel A2 rue des Lauriers Ville Grosbreuil lieuville 46.5391#-1.61653