Atelier mangeoires pour les oiseaux Bibliothèque Gutenberg Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier mangeoires pour les oiseaux Bibliothèque Gutenberg Paris, 30 septembre 2023, Paris. Le samedi 30 septembre 2023

de 15h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

L’automne arrive ! Venez construire et décorer une cabane pour y nicher des graines en prévision des grands froids ! Les oiseaux trouveront dans le patio ou sur le

rebord de votre fenêtre un abri dans leur parcours de migration. à

partir de 6 ans – atelier parents-enfants

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris Contact : +33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290 http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290

Pixabay Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Gutenberg Adresse 8 rue de la Montagne d'Aulas Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Gutenberg Paris latitude longitude 48.8402080204525,2.27870604129447

Bibliothèque Gutenberg Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/