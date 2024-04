Atelier manga Musée Semur-en-Auxois, jeudi 25 avril 2024.

Atelier manga Musée Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tous les jours d’ouverture (sauf mercredi 24 avril), un atelier aura lieu sur les planches de mangas exposées au musée. Les neuf artistes participent cette année au festival BD de Semur-en-Auxois et ont accepté de présenter quelques-unes de leurs oeuvres au musée.

Venez découvrir la façon de créer une planche de manga et la signature artistique de chaque mangaka !

Chaque jour, un angle différent pour dessiner une planche la forme des cases, leur composition, le contour des bulles, les onomatopées, les visages, la perspective…et penser en noir et blanc. 2.5 2.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 16:00:00

fin : 2024-04-25 17:00:00

Musée 3 Rue Jean-Jacques Collenot

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté musee.semur.accueil@ville-semur-en-auxois.fr

L’événement Atelier manga Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2024-03-30 par COORDINATION CÔTE-D’OR