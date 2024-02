Atelier manga Boutique éphémère Oloron-Sainte-Marie, jeudi 29 février 2024.

Atelier manga Boutique éphémère Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tu es passionné.e de mangas ou tu veux découvrir cet univers ? Plonge avec Simon Braud, dessinateur de BD et Mangas, dans cet art japonais et apprend à créer un personnage et un décor.

De 10 à 17 ans. Autorisation parentale nécessaire. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 14:30:00

fin : 2024-02-29 17:30:00

Boutique éphémère 48 Rue Louis Barthou

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine drollerie.cies@gmail.com

