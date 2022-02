Atelier manga Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC), le dimanche 15 mai à 15:00

Le musée propose des ateliers de technique de dessin-manga à destination des adolescents. Les participants profiteront d’une séance de 2h avec un mangaka professionnel, Abdesselam (dit Abdess). Chaque atelier abordera un thème précis de l’univers du dessin-manga. 15 mai : Représenter les expressions dans un style manga

1 €/séance, matériel fourni. Sur réservation.

Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) 1 place Lagarde , 88000 Epinal Épinal Vosges

2022-05-15T15:00:00 2022-05-15T17:00:00

