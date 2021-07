Atelier manga Mourenx, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Mourenx.

Atelier manga 2021-07-23 – 2021-07-23 Médiathèque du MIX 2 avenue Charles Moureu

Mourenx Pyrénées-Atlantiques Mourenx

Par Michaël Almodovar

Des yeux immenses, des expressions marquées, un cadrage cinématographie, l’univers du dessin manga répond à des codes précis et facilement identifiables. Laissez-vous guider par les précieux conseils et astuces du mangaka Michaël Almodovar, auteur de la série « Les torches d’Arkylon », pour tout savoir du chara-design et créer vos propres strips.

Ateliers organisés dans le cadre du dispositif « Toute la France dessine ».

+33 5 59 80 58 80

Le MIX

