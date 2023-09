Atelier manga Bibliothèque André Malraux Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le mercredi 22 novembre 2023

de 15h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit Atelier pour tous à partir de 8 ans. Nombre de places limité. Réservation obligatoire au 01 45 44 53 85 et à bibliotheque.andre-malraux@paris.fr Venez vous initier au dessin expressif dans cet atelier consacré aux émotions de vos héros de mangas préférés ! Dans le cadre des Mordus du manga édition 2023-2024, la bibliothèque André Malraux vous propose un atelier dessin manga en noir et blanc. Invitation à s’initier au dessin des personnages de mangas, vous y apprendrez à

représenter les différentes émotions qui rendent les mangas si vivants :

colère, joie, peine, surprise… Outre vos dessins, vous aurez droit en bonus à un GIF animé du personnage que vous aurez créé, qui vous sera envoyé par mail à la suite de l’atelier. Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris Contact : +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/

