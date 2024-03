Atelier manga Médiathèque de Bélus Bélus, samedi 27 avril 2024.

Atelier manga Médiathèque de Bélus Bélus Landes

Entre théorie et conseils techniques, venez apprendre à créer vos propres mangas ! Avec Nicolas Sarrade, infographiste, auteur-éditeur de romans-photos numériques et de bandes dessinées.

Dès 10 ans.

Sur inscription.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 14:30:00

fin : 2024-04-27 16:30:00

Médiathèque de Bélus 80 route d’Autarribe

Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine mediabelus@orange.fr

