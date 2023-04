Atelier Manga avec Shinichiro Natsusaka Bibliothèque Buffon Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Atelier Manga avec Shinichiro Natsusaka Bibliothèque Buffon, 3 juin 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 14h00 à 16h00

.Public enfants adolescents. A partir de 11 ans. Jusqu’à 15 ans. gratuit Inscription à partir du 1er mai sur les horaires d’ouverture de la bibliothèque sur place ou par téléphone. Bibliothèque Buffon, 15 bis rue Buffon 75005 Paris. 01 55 43 25 25 Dans le cadre du festival Quartier du livre de la mairie du 5è, la bibliothèque Buffon vous invite à un atelier dessin et encrage avec un mangaka japonais : Shinichiro Natsusaka. L’artiste japonais francophone, Shinichiro Natsusaka, qui a reçu pour ses travaux le Prix d’Excellence par le Ministère de la Culture du Japon, animera un atelier pour les enfants et adolescents. Son style personnel est proche du Chambara (un genre de « cape et d’épée » japonais). Il sait aussi s’adapter aux désirs de dessins des enfants et adolescents. Déroulement de l’animation: 30 minutes : Dessin au crayon sur feuille A4 selon l’imagination et le souhait de chacun. 30 minutes : Dessin au crayon de nature morte d’inspiration japonaise (flacon de saké, ombrelle, éventail…). 60 minutes : Reprise du premier dessin et mise à l’encre de Chine. Nombre de participants : 12. Inscription à partir du 1er mai sur les horaires d’ouverture de la bibliothèque sur place ou par téléphone. Bibliothèque Buffon, 15 bis rue Buffon 75005 Paris. 01 55 43 25 25 Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-buffon-1682 01 55 43 25 25 https://www.facebook.com/BuffonCDML https://www.facebook.com/BuffonCDML http://kambanart.free.fr/contents/frame_cv.html

Shinichiro Natsusaka médaillon samuraï Banjuro

