3 rue des Tonneliers Chalon-sur-Saône Sane-et-Loire

2022-10-14 – 2022-10-14

Sane-et-Loire

EUR Création d’un « Portrait Manga » personnalisé.

Apprendre les bases pour la construction d’un visage, avec les règles de proportions du manga

Tout le matériel sera fourni.

Mikael Lebestiau est mangaka et auteur-dessinateur de bande dessinée.

Sa nouvelle série OMMORC est un manga du genre heroic fantasy. Il est en auto-édition depuis 2017 (éditions Plumes de Feu) avec sa première série COMIC PARODY.

COMIC PARODY dévoile les moments intimes et gênants des Super-héros, des scènes inédites … jusqu’à aujourd’hui.

Le tout dans un style trash et drôle des plus délectable.

Pour chacune de ses séries, il est le scénariste et le dessinateur,s’occupe également du travail par ordinateur (couleur, textes, trames, effects, etc). Il se régale à chaque planche qu’elle soit humoristique ou d’action.

librairielamandragore@gmail.com +33 3 85 42 74 27

