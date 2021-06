Atelier mandalas naturels éphémères tout public Maison Alexandra David-Neel, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Digne-les-Bains.

Pour cette Nuit des musées, la Maison Alexandra David-Neel met à l’honneur sa nouvelle exposition temporaire : « Mandalas et cercle de protection du bouddhisme tibétain ». Réalisée en partenariat avec le Musée national des arts asiatiques – Guimet, cette exposition présente de superbes mandalas de la collection du musée parisien, ainsi que des cercles de protection ramenés par Alexandra David-Neel de ses différents voyages. A la suite de votre visite de l’exposition, nous proposons aux petits et grands visiteurs de réaliser un mandala éphémère à partir de végétaux dans le jardin Yongden. Cet atelier sera l’occasion de comprendre comment se compose un mandala et de jouer avec les formes et les couleurs des végétaux qu’Alexandra David-Neel aimait tant. N’oubliez pas votre appareil photo pour immortaliser votre mandala ! Merci de noter que si le musée est ouvert à la visite tout au long de cette Nuit des musées, la villa de l’écrivain ferme ses portes à 18h00.

Participation libre, sans inscription. Atelier limité à 10 personnes par créneau.

Pour entrer en résonance avec notre nouvelle exposition : « Mandalas et cercle de protection du bouddhisme tibétain », nous vous proposons de réaliser un mandala naturel et éphémère.

