Atelier Mandala Laine Amerindien Châteauneuf-sur-Loire, 3 avril 2022, Châteauneuf-sur-Loire.

2022-04-03 09:30:00 09:30:00 – 2022-04-03 17:30:00 17:30:00

Châteauneuf-sur-Loire Loiret Châteauneuf-sur-Loire

60 EUR 60 Atelier fabrication d’un mandala en laine Amérindien avec ajout de végétal.

Pour allier la méditation et la création, se faire du Bien et se faire Plaisir.

Atelier Animé par Laure Zambetti art thérapeute diplômée.

Tout le matériel nécessaire sera prévu et vous repartirez avec votre mandala.

Frais de participation : 60€ par personne pour la journée

Réservation auprès de Laure : 06 67 40 71 12

zedelle@orange.fr +33 6 67 40 71 12

laure zambetti

Châteauneuf-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-03-17 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS