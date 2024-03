Atelier Makimono ou Makizushi Médiathèque Louis Aragon Martigues, samedi 13 avril 2024.

Atelier Makimono ou Makizushi Histoire et fabrication d’un maki, suivi d’une dégustation. Samedi 13 avril, 10h30 Médiathèque Louis Aragon Sur inscription

Début : 2024-04-13T10:30:00+02:00 – 2024-04-13T15:30:00+02:00

« Cet atelier va vous faire découvrir le Japon à travers un atelier culinaire. Cet atelier vous permettra de réaliser des makimono avec à la clé une dégustation. A chaque étape de l’atelier, des informations historiques et culinaires vous seront données. Un voyage gourmand et dépaysant. De nombreux de pays ont adopté les Makimono et les ont personnalisés à leurs goûts (US, Coréen, Europe). Il y a autant de pays que de recette de makimono, un vrai tour du monde !

Alors à vos marques, prêt ? Zushi ! et お食事をお楽しみください !!!!! »

Déroulement :

Histoire du Makimono et de leurs ingrédients de base.

Liste des ingrédients de base

Les variantes des véritables makimono japonais et à travers le monde.

Le riz la base principale au Makimono et les feuilles de Nori (riz spécifique)

Méthode de prération et cuisson du riz

Confection du makimono

Dégustation des makimono avec sauce soja et wazabi !

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues

sushis makis