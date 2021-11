La Ciotat UTOPLAB Bouches-du-Rhône, La Ciotat ATELIER MAKER SPECIAL NOËL 2021 UTOPLAB La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Nous vous accueillons autour des nouvelles machines du Fablab et de l’atelier bois pour préparer Noël de vos propres mains. Atelier : Fabriquer son Sapin en bois et ses Objets déco ! Atelier : Faire son Cadeau de dernière minute !

Gratuit – inscription obligatoire par Email, ou en scannant le QRcode ou dans nos locaux (en semaine) de 13h à 16h

Atelier manuels pour préparer Noël de vos propres mains. UTOPLAB 13600 LA CIOTAT – 9, traverse des Pénitents Noirs – Square Verdun La Ciotat Bouches-du-Rhône

