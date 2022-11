Atelier maître-chien Luz-Saint-Sauveur, 10 février 2023, Luz-Saint-Sauveur. Atelier maître-chien

2023-02-10 10:30:00 – 11:30:00

Luz-Saint-Sauveur

Hautes-Pyrénées Retrouvez Jean-Paul et son chien REX pour une démonstration de chien d’avalanches. Rdv à 10h30 devant le poste de secours.

Sur réservation la veille auprès du poste de secours au 05 62 92 32 70 ou par mail : central@luz-ardiden.com.

