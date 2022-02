Atelier « Maisons du Portugal » Bibliothèque Marguerite Audoux Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier « Maisons du Portugal » Bibliothèque Marguerite Audoux, 14 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 14 mai 2022

de 15h00 à 16h30

gratuit

Le Magazine pour enfants Baïka offre une porte d’entrée aux cultures du Monde. Participez à un atelier sur le thème des maisons du Portugal (Azulejos) en réalisant des motifs colorés inspirés de façades de Porto, Lisbonne ou Aveiro ! A la découverte du Portugal, sur des créations de l’illustratrice Lola Oberson. Les participants réalisent des motifs colorés inspirés des azulejos de Porto, Lisbonne ou Aveiro ! Bibliothèque Marguerite Audoux 10, rue Portefoin Paris 75003 Contact : 01 44 78 55 20 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr Atelier;Enfants

2022-05-14T15:00:00+01:00_2022-05-14T16:30:00+01:00

