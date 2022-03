Atelier Maisons du Portugal Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier Maisons du Portugal Bibliothèque Aimé Césaire, 15 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 15 juin 2022

de 16h00 à 17h30

gratuit

Le Magazine pour enfants Baïka offre une porte d’entrée aux cultures du Monde. Participez à un atelier sur le thème des maisons du Portugal (Azulejos) en réalisant des motifs colorés inspirés de façades de Porto, Lisbonne ou Aveiro ! A la découverte du Portugal, sur des créations de l’illustratrice Lola Oberson. Les participants réalisent des motifs colorés inspirés des azulejos de Porto, Lisbonne ou Aveiro ! Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder Paris 75014

13 : Plaisance (Paris) (178m) 62 : Vercingétorix (Paris) (174m)

Contact : 0145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequeAimeCesaire/ Atelier;Enfants

Date complète :

2022-06-15T16:00:00+01:00_2022-06-15T17:30:00+01:00

Baïka

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Aimé Césaire Adresse 5 rue de Ridder Ville Paris lieuville Bibliothèque Aimé Césaire Paris Departement Paris

Bibliothèque Aimé Césaire Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier Maisons du Portugal Bibliothèque Aimé Césaire 2022-06-15 was last modified: by Atelier Maisons du Portugal Bibliothèque Aimé Césaire Bibliothèque Aimé Césaire 15 juin 2022 Bibliothèque Aimé Césaire Paris Paris

Paris Paris