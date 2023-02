Portes ouvertes Maison Rose Atelier Maison Rose, 1 avril 2023, Champigny-sur-Marne.

Portes ouvertes Maison Rose 1 et 2 avril Atelier Maison Rose

Portes ouvertes de l’atelier de céramique “Maison rose”

Atelier Maison Rose 35 hameau des Vergers Champigny-sur-Marne 94500 Val-de-Marne Île-de-France

Nous ouvrons les portes de notre atelier collectif afin de partager nos trois univers et savoir-faire. L’occasion d’un moment d’échange immersif dans notre espace reservé d’habitude à notre production céramique.

Présentation générale : Venez découvrir le matériau céramique et les spécificités des terres que nous utilisons ici à l’atelier. Nous vous inviterons à différencier les étapes successives de la production d’un objet (façonnage, séchage, 1ère cuisson dite “dégourdi”, émaillage, deuxième cuisson).

A travers cette invitation vous pourrez appréhender les différents espaces du lieu (l’emplacement pour nos deux fours, l’endroit où nous réalisons nos émaux et où nous stockons nos matières premières…)

L’immersion dans nos trois univers singuliers : Nous vous présenterons nos productions, nos savoir-faire individuels et notre outillage adapté. Vous pourez ainsi déceler les différentes facettes de notre métier d’art.

Vous aurez les clés en main pour voyager dans l’univers coloré de Leily, qui utilise des engobes, des terres cueillies et le médium du dessin spontané. Mais aussi au coeur de celui de Félix, entre scupture et utilitaire aux couleurs intenses et profondes grâce à la supperposition des émaux. Ophélie, quant à elle, vous transportera à travers des notions comme “l’équilibre” et la “légéreté” dans un nuancier brut et une application non conventionelle de l’émail.

Nous avons hâte de vous recevoir dans notre atelier.

En attendant, vous pouvez retrouver nos créations et nos actualités sur notre compte instagram : Maison rose atelier



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

ophelie talhas