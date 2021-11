Briare La Maison du Pont-Canal Briare Atelier maison dans l’arbre de Noël La Maison du Pont-Canal Briare Catégorie d’évènement: Briare

Atelier maison dans l’arbre de Noël La Maison du Pont-Canal, 5 décembre 2021, Briare. Atelier maison dans l’arbre de Noël

le dimanche 5 décembre à La Maison du Pont-Canal

La maison du Pont-Canal propose un atelier créatif sur le thème une maison dans l’arbre de Noël proposé aux enfants de 6 à 12 ans. Philomène Le Lay animera les différentes séances. Uniquement sur réservation au 06 45 04 62 17. Trois séances sont prévues avec 10 participants maximum par atelier.

Voir https://www.lamaisondupontcanal.com/

Atelier créatif à la maison du pont-canal pour les 6/12 ans sur le thème : une maison dans l’arbre de Noël. payant. La Maison du Pont-Canal Quai Mazoyer, Briare Briare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T10:00:00 2021-12-05T11:00:00;2021-12-05T13:00:00 2021-12-05T14:00:00;2021-12-05T16:00:00 2021-12-05T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Briare Autres Lieu La Maison du Pont-Canal Adresse Quai Mazoyer, Briare Ville Briare lieuville La Maison du Pont-Canal Briare