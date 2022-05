Atelier – Main dans la Terre avec la Fôret des comestbiles, 21 mai 2022, .

Atelier – Main dans la Terre avec la Fôret des comestbiles

2022-05-21 – 2022-05-21

Ateliers autour du jardinage et du bricolage au naturel pour les grandes tiges et des activités manuelles pour les jeunes pousses. Troque de graines, boutures et se prêter main verte à cette occasion. L’association Racines et Patrimoine et le Réseau des guides composteurs pailleurs (formés par Brest Métropole) seront aussi présents pour partager leurs activités auprès des visiteurs. Inscriptions obligatoires.

agora@guilers.org +33 2 98 07 55 35

