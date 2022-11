Atelier main à la pâte adultes : les secrets des galettes Sélestat

Atelier main à la pâte adultes : les secrets des galettes Sélestat, 5 janvier 2023, . Atelier main à la pâte adultes : les secrets des galettes

7 rue du Sel Sélestat Bas-Rhin

2023-01-05 14:00:00 – 2023-01-05 17:00:00 Sélestat

Bas-Rhin EUR Venez découvrir les secrets, recettes et les gestes du professionnel pour apprendre à faire des galettes de l’épiphanie. Durant la cuisson, une pause-café et une visite du musée seront comprises dans le tarif. Venez découvrir les secrets et recettes des boulangers pour apprendre à faire des galettes de l’épiphanie ! Pause-café et visite du musée incluses +33 3 88 58 45 90 Sélestat

dernière mise à jour : 2022-11-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville