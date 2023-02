MaillO fait dans la dentelle Atelier maillO Cugand Catégories d’Évènement: Cugand

Vendée

MaillO fait dans la dentelle 29 mars – 2 avril Atelier maillO Poésie et modernité du napperon

MaillO crée des histoires amidonnées, des objets, des suspensions qui jouent avec la lumière et les transparences, des scénographies qui habillent les évènements.

A chaque fois c’est une nouvelle histoire de motifs et de couleurs.

La transformation de ces textiles désuets, s’inscrit dans la mouvance du Upcycling, elle nous réconcilie avec un savoir faire ancien, des traditions et sublime un héritage.

MaillO porte un nouveau regard, re-invente le langage de ces tissus et en montre toute la poésie et la modernité.

