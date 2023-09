Portes ouvertes des ateliers d’artistes MAILL’ART Atelier Maill’art Villeneuve-d’Ascq, 7 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Portes ouvertes des ateliers d’artistes MAILL’ART 7 et 8 octobre Atelier Maill’art Entrée libre

Samedi 7 et dimanche 8 octobre 2023 de 10h à 12h et de 14h à 18h, le collectif Maill’art vous invite aux portes ouvertes de leurs ateliers.

Christine WILLIAME, Jean-Pierre MAÏA, Eline MAÏA, François NOREILLE et Vincent DUTOIT vous invitent à découvrir leur travail : collage, Graphisme, Peinture, Photographie, Sculpture, Techniques mixtes, Illustration, Carnets de voyage.

Consultez toute la programmation sur le site internet officiel : https://poaa.lenord.fr/fr

Atelier Maill'art 220 rue Jean Jaurès 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Nord Hauts-de-France

