de 13h30 à 16h30

. gratuit

Détournez les codes de la correspondance avec Pierre Bruneau, mail artiste. Le Mail Art est une pratique artistique qui détourne les codes de la correspondance et qui permet un accès ludique et créatif à l’écrit. Avec cet atelier, les participant.e.s découvrent les usages et les formes de la lettre, de l’adresse normée aux envois décalés, et créent à leur tour un objet artistique à envoyer par La Poste.

Pierre Bruneau réalise depuis 25 ans des séries mensuelles d’envois d’art postal.

En partenariat avec le Musée de La Poste. Université Sorbonne Nouvelle – Rez-de-jardin – 19 novembre de 13h30 à 16h30. Réservation obligatoire. Contact : https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/event/157307-focus-quebec-atelier-mail-art-rez-de-jardin 01 45 87 40 90 service.culturel@sorbonne-nouvelle.fr https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/event/157307-focus-quebec-atelier-mail-art-rez-de-jardin

