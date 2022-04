Atelier mail art en continu Musée de La Poste, 14 mai 2022 19:00, Paris.

Nuit des musées Atelier mail art en continu Musée de La Poste Samedi 14 mai, 19h00

Un atelier mail art gratuit pour apprendre à réaliser des cartes postales hautement personnalisées.

Le Mail Art est un courant artistique qui lie l’écriture à la création plastique et dont les œuvres voyagent par la Poste.

Pendant cet atelier, parents et enfants (à partir de 7 ans) pourront créer leur propre objet artistique en détournant les codes classiques de la lettre.

Une pratique artistique ludique et une approche interactive de la correspondance qui favorisent la créativité, l’échange et le partage.

Situé à Paris, face à la gare Montparnasse, le musée de La Poste présente une scénographie modernisée et expose plus de 1 000 pièces issues de ses collections.

Accessible à tous dans des conditions optimales de visite, le Musée de La Poste rénové met en lumière ses collections pour un voyage au cœur de l’histoire de la Poste, de l’art postal et de la philatélie, d’hier à demain. Une visite recommandée, facile et pratique, à travers trois plateaux d’exposition permanente et des expositions temporaires.

La façade, emblématique de l’architecture des années 1970, révélée par le cabinet Jung Architectures, devient la première étape de la visite. L’intérieur du bâtiment s’ouvre sur le « totem » : une installation verticale où flottent des objets qui symbolisent les différents moyens de transport adoptés par La Poste au cours de son histoire. Ce totem relie les trois plateaux d’exposition thématiques et la galerie d’accueil.

Le musée dispose d’ateliers pédagogiques, d’un auditorium et d’un espace de réception ainsi que d’une boutique.

Métro Montparnasse-Bienvenue (sortie N°2)

Montparnasse-Bienvenue Metro (Exit N°2) Saturday 14 May, 19:00

Located in Paris, opposite the Montparnasse train station, the Musée de La Poste presents a modernized scenography and exhibits more than 1,000 pieces from its collections.

Accessible to all in optimal conditions of visit, the renovated La Poste Museum highlights its collections for a trip to the heart of the history of the Post Office, postal art and philately, from yesterday to tomorrow. A recommended, easy and convenient visit, through three permanent exhibition trays and temporary exhibitions. The façade, emblematic of the architecture of the 1970s, revealed by Jung Architectures, becomes the first stage of the visit. The interior of the building opens onto the «totem»: a vertical installation where floating objects symbolize the different means of transport adopted by La Poste during its history. This totem connects the three thematic exhibition trays and the reception gallery. The museum has educational workshops, an auditorium and reception area as well as a shop. hearing impairment

El Mail Art es una corriente artística que vincula la escritura a la creación plástica y cuyas obras viajan por la Poste.

Durante este taller, padres e hijos (a partir de 7 años) podrán crear su propio objeto artístico desviando los códigos clásicos de la carta.

Una práctica artística lúdica y un enfoque interactivo de la correspondencia que favorecen la creatividad, el intercambio y el intercambio.

Sábado 14 mayo, 19:00

34 boulevard de Vaugirard 75015 Paris 75015 Paris Île-de-France