Musée de La Poste, le samedi 14 mai à 19:00

Le Mail Art est un courant artistique qui lie l’écriture à la création plastique et dont les œuvres voyagent par la Poste. Pendant cet atelier, parents et enfants (à partir de 7 ans) pourront créer leur propre objet artistique en détournant les codes classiques de la lettre. Une pratique artistique ludique et une approche interactive de la correspondance qui favorisent la créativité, l’échange et le partage. Un atelier mail art gratuit pour apprendre à réaliser des cartes postales hautement personnalisées. Musée de La Poste 34 boulevard de Vaugirard 75015 Paris Paris Paris 15e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T22:00:00

Musée de La Poste
34 boulevard de Vaugirard 75015 Paris
Paris

