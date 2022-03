Atelier Magie et Runes Gavaudun Gavaudun Catégories d’évènement: Gavaudun

Lot-et-Garonne

Atelier Magie et Runes Gavaudun, 3 août 2022, Gavaudun. Atelier Magie et Runes le Bourg Château de Gavaudun Gavaudun

2022-08-03 10:00:00 – 2022-08-03 18:00:00 le Bourg Château de Gavaudun

Gavaudun Lot-et-Garonne 5 5 EUR Durant cette journée, deux ateliers vous seront proposés !

Vous pourrez découvrir les prédictions divinatoires dites par les Runes de Dame Sancie et/ou participer à un atelier en compagnie du magicien de la compagnie LE GOUPIL qui vous transportera au Moyen Age à la découverte des différentes civilisations et leurs mythes.

le Bourg Château de Gavaudun Gavaudun

