Château de La Motte Tilly, le dimanche 5 juin à 14:30

Outil en main, les visiteurs deviennent alors des jardiniers. Le potager, son histoire, les outils, les techniques de jardinage sont abordés, pour enfin concocter une boule de terre et d’argile où seront emprisonnées des graines de fleurs ou de plantes. Les visiteurs pourront semer ces boules dans l’espace de leur choix.

sur inscription

Les visiteurs se promènent dans les différents jardins du domaine et arrivent au potager où ils découvrent le jardin nourricier et sa diversité de légumes et fruits. Château de La Motte Tilly D951, 10400 La Motte Tilly La Motte-Tilly Château de La Motte Tilly Aube

2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T16:00:00

