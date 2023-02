Promenons nous dans l’atelier d’une tapissière atelier Madame Z,10 rue froide 55160 RIAVILLE Riaville Catégories d’Évènement: Meuse

Riaville

Promenons nous dans l’atelier d’une tapissière atelier Madame Z,10 rue froide 55160 RIAVILLE, 1 avril 2023, Riaville. Promenons nous dans l’atelier d’une tapissière 1 et 2 avril atelier Madame Z,10 rue froide 55160 RIAVILLE Je vous invite à regarder, toucher et sentir l’ambiance dans laquelle je travaille. Vous pourrez voir les process de réfection , la variété de ce métier ( fauteuils, rideaux , tête de lit…), les outils que j’utilise. J’ouvre aussi les portes de mon showroom ou je peux présenter une large gamme de tissus d’ameublement de plusieurs éditeurs.Je suis la pour répondre à vos questions sur cet incroyable métier d’art.

J’accueillerai la photograhe Rose Nottez de l’atelier Edel graph’ qui exposera et présentera son travail. atelier Madame Z,10 rue froide 55160 RIAVILLE 10 rue froide,55160 Riaville Riaville 55160 Meuse Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T07:00:00+00:00 – 2023-04-02T15:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Riaville Autres Lieu atelier Madame Z,10 rue froide 55160 RIAVILLE Adresse 10 rue froide,55160 Riaville Ville Riaville lieuville atelier Madame Z,10 rue froide 55160 RIAVILLE Riaville Departement Meuse

atelier Madame Z,10 rue froide 55160 RIAVILLE Riaville Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/riaville/

Promenons nous dans l’atelier d’une tapissière atelier Madame Z,10 rue froide 55160 RIAVILLE 2023-04-01 was last modified: by Promenons nous dans l’atelier d’une tapissière atelier Madame Z,10 rue froide 55160 RIAVILLE atelier Madame Z,10 rue froide 55160 RIAVILLE 1 avril 2023 10 rue froide 55160 RIAVILLE Riaville atelier Madame Z Riaville

Riaville Meuse