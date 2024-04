Atelier macramé Pithiviers-le-Vieil, samedi 25 mai 2024.

Atelier macramé Pithiviers-le-Vieil Loiret

Laissez-vous guider dans l’art des nœuds pour créer des pièces uniques et personnalisées. Que vous soyez débutant ou expérimenté, cet atelier promet créativité et convivialité.

Rejoignez Natacha pour un atelier de macramé ouvert à tous ! Laissez-vous guider dans l’art des nœuds pour créer des pièces uniques et personnalisées. Que vous soyez débutant ou expérimenté, cet atelier promet créativité et convivialité. Réservez votre place dès maintenant pour explorer ce magnifique artisanat et repartez avec votre propre création macramé.

Pour le 20 avril Natacha vous propose une couronne en Macramé avec des fleurs séchées.

Pour le 25 mai, ce sera un spécial fête des mères, accessible dès 10 ans… 1010 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 14:00:00

fin : 2024-05-25 15:30:00

940 Rue André Eve

Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire animation@roseraiedemorailles.com

L’événement Atelier macramé Pithiviers-le-Vieil a été mis à jour le 2024-04-02 par ADRT45