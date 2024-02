Atelier Macramé niveau 2 Calice & Mandibule Le Havre, mercredi 6 mars 2024.

Atelier Macramé niveau 2 Calice & Mandibule Le Havre Seine-Maritime

Rejoignez-nous pour un Atelier Macramé !

Si vous maîtrisez déjà les bases du macramé et que vous recherchez un défi supplémentaire, cet atelier est parfait pour vous !

Ce sera une excellente occasion de perfectionner vos compétences et de créer des pièces macramé magnifiques et uniques !

Nveau intermédiaire

A partir de 12 ans

Durée 2h

Réservation obligatoire

Rejoignez-nous pour un Atelier Macramé !

Si vous maîtrisez déjà les bases du macramé et que vous recherchez un défi supplémentaire, cet atelier est parfait pour vous !

Ce sera une excellente occasion de perfectionner vos compétences et de créer des pièces macramé magnifiques et uniques !

Nveau intermédiaire

A partir de 12 ans

Durée 2h

Réservation obligatoire .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 18:00:00

fin : 2024-03-06 20:00:00

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@cie-labelleenvolee.fr

L’événement Atelier Macramé niveau 2 Le Havre a été mis à jour le 2024-02-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie