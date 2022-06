Atelier macramé Mareuil en Périgord Mareuil en Périgord Catégories d’évènement: Dordogne

Mareuil en Périgord

Atelier macramé Mareuil en Périgord, 18 août 2022, Mareuil en Périgord. Atelier macramé

2 place André Marchaps Espace Socioculturel Le Ruban Vert Mareuil en Périgord Dordogne Espace Socioculturel Le Ruban Vert 2 place André Marchaps

2022-08-18 14:00:00 – 2022-08-18 16:30:00

Espace Socioculturel Le Ruban Vert 2 place André Marchaps

Mareuil en Périgord

Réalisez une suspension en macramé pour vos pots de fleur avec Martine, bénévole. Venez avec votre pot de fleur pour les dimensions. 5€/personne.

