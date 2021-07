Ailly-sur-Somme Ailly-sur-Somme Ailly-sur-Somme, Somme Atelier Macramé : fabriquez une jolie suspension Ailly-sur-Somme Ailly-sur-Somme Catégories d’évènement: Ailly-sur-Somme

Atelier Macramé : fabriquez une jolie suspension Ailly-sur-Somme, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Ailly-sur-Somme. Atelier Macramé : fabriquez une jolie suspension 2021-07-14 14:00:00 – 2021-07-14 17:00:00

Ailly-sur-Somme Somme Ailly-sur-Somme 28 28 Fabriquez une superbe suspension bohème pour vos plantes. – Le mercredi 14 juillet de 14h00 à 17h00

– RDV à l’atelier LULUJ (1, rue de l’usine 80470Ailly-sur-Somme)

– Réservation par ici : https://www.billetweb.fr/shop.php?event=atelier-macrame-fabriquez-une-jolie-suspension4&multi=8217&color=e3bd00&color=e3bd00

