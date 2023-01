Atelier macramé : décoration de plumes Lamballe-Armor Lamballe-Armor Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Atelier macramé : décoration de plumes Lamballe-Armor, 8 mars 2023, Lamballe-Armor . Atelier macramé : décoration de plumes 1 Rue de la Croix aux Féves Merci Mercerie Place du marché Lamballe-Armor Côtes-d’Armor Merci Mercerie 1 Rue de la Croix aux Féves

2023-03-08 14:00:00 – 2023-03-08 16:50:00

Côtes-d’Armor Atelier macramé organisé chez Merci Mercerie : créez et décorez votre plume. Niveau 1. Matériel et fournitures compris. 4 personnes maximum. Réservation obligatoire. Merci Mercerie 1 Rue de la Croix aux Féves Lamballe-Armor

