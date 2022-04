Atelier Macintosh : Aperçu Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Atelier Macintosh : Aperçu Quimperlé, 29 avril 2022, Quimperlé. Atelier Macintosh : Aperçu Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé

2022-04-29 14:30:00 – 2022-04-29 16:30:00 Médiathèque 18 Place Saint-Michel

Quimperlé Finistère Nous vous proposons un atelier Mac avec Daniel Marquis. Vous avez un Mac et souhaitez utiliser Aperçu Vous apprendrez utiliser ce véritable couteau suisse que l’on appelle Aperçu Modifier des PDF

Ajouter du texte, des bulles

Remplir et signer des formulaires PDF

Astuces et conseils

Sur inscription à la médiathèque Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé

