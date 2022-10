Atelier Macarons Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Sane

Haute-Sane Luxeuil-les-Bains Atelier culinaire avec la cheffe Mia, diplômée en pâtisserie à l’école Ferrandi & cuisine.

À 9h, et à 14h. Durée 3h. À l’Abbaye St Colomban. mialecomte@hotmail.com Abbaye St Colomban 14 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

