ATELIER MACARONS
1 rue Mélusine Les Ateliers du Goût Foussais-Payré Vendée

Vendée Foussais-Payré Réalisation de macarons : différents biscuits, et différentes garnitures. Chacun repart avec ce qu’il a réalisé.

Durée: 2h30

Sur réservation

Tarif : 35€ / participant Un atelier pour les amoureux de la pâtisserie, qui veulent découvrir ou se perfectionner. ateliers.du.gout@wanadoo.fr +33 2 51 00 03 26 http://www.ateliers-du-gout.com/ Les Ateliers du Goût 1 rue Mélusine Foussais-Payré

