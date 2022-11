Atelier ma vie au naturel : les furoshikis Lapalisse Lapalisse Catégories d’évènement: Allier

Lapalisse

Atelier ma vie au naturel : les furoshikis Lapalisse, 3 décembre 2022, Lapalisse.

Médiathéque Pays de Lapalisse Place du Marechal Leclerc, 03120 Lapalisse

2022-12-03 10:00:00 – 2022-12-03 11:30:00

Place du Marechal Leclerc, 03120 Lapalisse Médiathéque Pays de Lapalisse

Lapalisse

Oublions le papier cadeau classique, coûteux pour l'environnement, et essayons ensemble les merveilleux pliages de tissu pour des cadeaux originaux et respectueux de la planète ! Animé par MyGreenLlittleLife. Inscription obligatoire. +33 4 70 99 11 90

