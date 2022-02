Atelier « Ma petite baleine » Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Le Havre Seine-Maritime 19 février, « Journée internationale de la baleine », le saviez-vous ? Saviez-vous aussi que Le Havre a été un grand port baleinier ? Venez revivre cette période étrange et découvrir les usages que l’on faisait de ce gigantesque cétacé. Le samedi 19 février à 10h30 et 14h – Durée : 1h.

Pour les enfants de 7 à 11 ans.

