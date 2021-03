Atelier : ma maison au naturel, 13 mars 2021-13 mars 2021, Combrand.

Atelier : ma maison au naturel 2021-03-13 14:00:00 – 2021-03-13 16:00:00 La Galardière Cantine associative

Combrand Deux-Sèvres Combrand

EUR 32 Au programme: réalisation de 4 produits ménagers (crème à récurer, spray multi-usages, lessive, poudre lave-vaisselle) et bien sûr, toujours des conseils et astuces pour concilier écologie & économies ! Chaque participant repart avec ses produits et les recettes pour les refaire en toute autonomie. Sur réservation avant le 11 mars.

La Parenthèse Eco