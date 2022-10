Atelier Ma cuisine Zéro Déchet Vitteaux Vitteaux Catégories d’évènement: Cte-d'Or

Vitteaux

Atelier Ma cuisine Zéro Déchet Vitteaux, 22 octobre 2022, Vitteaux. Atelier Ma cuisine Zéro Déchet

Pôle petite enfance Rue haute de l’église Vitteaux Cte-d’Or Rue haute de l’église Pôle petite enfance

2022-10-22 09:30:00 – 2022-10-22 11:30:00

Rue haute de l’église Pôle petite enfance

Vitteaux

Cte-d’Or Vitteaux EUR 0 0 Envie de découvrir des astuces pour en finir avec le gaspillage alimentaire ? Venez faire le point sur les méthodes de stockage et de conservation et réaliser des recettes zéro déchet et anti-gaspi. Inscription obligatoire https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=104055&fbclid=IwAR0Mx9IpyhjRMLPHpWOt6SHpauBGDY6KqhL2dwTn2Z5QjTOX39kDXbN51xA Rue haute de l’église Pôle petite enfance Vitteaux

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Cte-d'Or, Vitteaux Autres Lieu Vitteaux Adresse Vitteaux Cte-d'Or Rue haute de l'église Pôle petite enfance Ville Vitteaux lieuville Rue haute de l'église Pôle petite enfance Vitteaux Departement Cte-d'Or

Vitteaux Vitteaux Cte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitteaux/

Atelier Ma cuisine Zéro Déchet Vitteaux 2022-10-22 was last modified: by Atelier Ma cuisine Zéro Déchet Vitteaux Vitteaux 22 octobre 2022 Cte-d'Or Pôle petite enfance Rue haute de l'église Vitteaux Cte-d'Or Vitteaux

Vitteaux Cte-d'Or