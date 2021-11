Fontenay-aux-Roses Les Simones Fontenay-aux-Roses, Hauts-de-Seine Atelier “ma Cuisine Zéro Déchet” avec fabrication d’un produit ménager Les Simones Fontenay-aux-Roses Catégories d’évènement: Fontenay-aux-Roses

Hauts-de-Seine

Atelier “ma Cuisine Zéro Déchet” avec fabrication d’un produit ménager Les Simones, 14 novembre 2021, Fontenay-aux-Roses. Atelier “ma Cuisine Zéro Déchet” avec fabrication d’un produit ménager

Les Simones, le dimanche 14 novembre à 11:00

Passons au crible notre cuisine et découvrons ensemble par quoi pouvons nous remplacer nos ustensiles par des accessoires recyclables et réutilisables. Modifions nos usages de consommation chacun à notre rythme. • Fabrication d’un produit nettoyant multi-usages • Si vous avez, venir avec un contenant vide, bocal en verre de 500-750 ml ➡️ merci de vous inscrire, c’est important pour notre organisation [https://www.lessimonescoop.fr/capzerodechet](https://www.lessimonescoop.fr/capzerodechet)

Sur inscription. Tarif atelier 15€

Agir sur votre santé, sur votre porte monnaie et pour le monde d’après. Les Simones 17B rue Blanchard 92220 Bagneux Fontenay-aux-Roses Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T11:00:00 2021-11-14T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-aux-Roses, Hauts-de-Seine Autres Lieu Les Simones Adresse 17B rue Blanchard 92220 Bagneux Ville Fontenay-aux-Roses lieuville Les Simones Fontenay-aux-Roses