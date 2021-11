Menton Office de Tourisme de la Ville de Menton Alpes-Maritimes, Menton Atelier « Ma boule de Noël enchanté » Office de Tourisme de la Ville de Menton Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Atelier « Ma boule de Noël enchanté » Office de Tourisme de la Ville de Menton, 22 décembre 2021, Menton. Atelier « Ma boule de Noël enchanté »

Office de Tourisme de la Ville de Menton, le mercredi 22 décembre à 14:00

Mercredi 22 décembre de 14h00 à 16h00 Office de Tourisme 14h et 15h – Tarif : 7€ Réservation obligatoire à l’Office de tourisme de Menton 04 83 93 70 20 Atelier créatif Office de Tourisme de la Ville de Menton 8 avenue Boyer Menton Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T14:00:00 2021-12-22T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Office de Tourisme de la Ville de Menton Adresse 8 avenue Boyer Ville Menton lieuville Office de Tourisme de la Ville de Menton Menton