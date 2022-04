Atelier “Lunettes secrètes” Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: Hauts de Bienne

Hauts de Bienne Jura Crée tes lunettes secrètes en utilisant des filtres de couleurs et la linogravure ! Mercredi 20 avril et 4 mai 2022 à 14h.

Durée : 1h30. Tarif : 4€

accueil@musee.mairie-morez.fr +33 3 84 33 39 30

