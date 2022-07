Atelier : Lumières sur les Romains

2022-08-24 – 2022-08-24 Les Romains voyaient-ils dans le noir ? Venez découvrir comment ils éclairaient leurs maisons sans l’aide de l’électricité mais aussi la façon dont ils allumaient le feu, puis passez à la confection d’une petite lampe semblable à celle des Romains. Sur inscription

Pour les enfants de 7 à 12 ans

