Atelier : Lumière sur les frères Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Atelier : Lumière sur les frères Espace Andrée Chedid, 20 avril 2022, Issy-les-Moulineaux. Atelier : Lumière sur les frères

Espace Andrée Chedid, le mercredi 20 avril à 14:30

**Un atelier animé par Cédric de la Morandière.** Les savants fous ? Les enfants découvrent les évolutions techniques liées aux découvertes scientifiques sur la lumière. Ils comprennent comment le cinéma est né et surtout comment il s’est développé pour devenir ce qu’il est aujourd’hui. Du thaumatrope à la réalité virtuelle, en passant par les différents ancêtres du cinéma, ils voyagent au fil des siècles pour une découverte impressionnante de l’importance de la lumière dans cette discipline artistique. A partir de 6 ans Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T14:30:00 2022-04-20T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Espace Andrée Chedid Adresse 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Atelier : Lumière sur les frères Espace Andrée Chedid 2022-04-20 was last modified: by Atelier : Lumière sur les frères Espace Andrée Chedid Espace Andrée Chedid 20 avril 2022 Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine