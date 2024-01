Atelier Lumière et couleurs CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx, mercredi 14 février 2024.

Atelier Lumière et couleurs CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx Pyrénées-Atlantiques

De façon ludique, explorez les propriétés extraordinaires de la lumière et des couleurs. Sources lumineuses, filtres, prismes, disques… l’animation vous fait manipuler des objets et réaliser des expériences sur la piste des mystères de la lumière.

CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 14:00:00

fin : 2024-02-14



L’événement Atelier Lumière et couleurs Mourenx a été mis à jour le 2024-01-25 par OT Coeur de Béarn