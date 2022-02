Atelier ludique « Mieux connaître la forêt » Paris Expo Porte de Versailles, 2 mars 2022, Paris.

Quelle est la surface de la forêt en France métropolitaine ? Que doit-on faire pour que les arbres poussent bien en forêt ? Qu’est-ce qu’un cloisonnement forestier ? Une éclaircie ? ### Etes-vous sûrs de bien connaître les forêts ? Venez tester vos connaissances de manière ludique **sur le stand de la filière forêt-bois mercredi 2 mars de 9h à 12h (Hall 4 – allée B – stand 52).** Des animateurs et animatrices seront présents pour vous poser des questions sur la gestion durable des forêts, les effets du changement climatique, les animaux forestiers et les métiers de la filière. Un moment convivial à partager avec les enfants à partir de 9 ans. Une animation proposée par la Fédération nationale des Communes forestières dans le cadre du programme « Dans 1000 communes, la forêt fait école » extrait du jeu de société « Forestier, à vous de jouer »; Ce programme d’éducation à la forêt propose aux communes de confier à un groupe d’enfants la gestion d’une parcelle en forêt afin de les sensibiliser au fonctionnement des écosystèmes forestiers, à leurs fonctions dans les sociétés humaines, aux acteurs de la filière forêt-bois et aux rôles des maires et élus des Communes forestières. Elus, enseignants, si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à venir nous voir sur le stand ! **En savoir plus sur le programme** Sur le web : [cliquez ici](http://www.fncofor.fr/1000-communes-foret-ecole-4_3215.php) En vidéo : [cliquez ici](https://www.youtube.com/watch?v=Upg9sUHO3f0)

