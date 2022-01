Atelier Ludique : langue des signes ! Cajarc Cajarc Catégories d’évènement: Cajarc

2022-02-24 14:30:00 – 2022-02-24 16:00:00

Cajarc Lot La langue gestuelle, quézaco ? Et si au lieu de parler, on utilisait des gestes et des expressions du visage. Une langue gestuelle pour se faire comprendre et pour échanger avec ses parents, ses amis.ies. Tentant non ?

Avec la complicité de Myriam Despeyroux-Laizé (Signe avec moi).

Pour qui : à partir de 6 ans

Sur inscription +33 5 65 38 10 16 @astrolabe Grand Figeac

